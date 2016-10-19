Берлин, 19 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум.



kerttu Выстрел

Четыре сотрудника полиции Германии получили ранения 19 октября в результате перестрелки с мужчиной в одном из городов Баварии, сообщает Reuters.

По данным полиции, нападавший, который состоит в одной из ультраправых групп, открыл огонь по полицейским, когда те попросили его отдать пистолет, на который у него была лицензия, во время обыска на входе в муниципальное учреждение в городе Георгенсгмюнд.

В полиции отметили, что нападавший принадлежит к движению Reichsbürger — «Граждане рейха», — которое утверждает, что Третий рейх по-прежнему существует. 49-летний радикал получил незначительные ранения, тогда как некоторые из сотрудников полиции находятся в тяжелом состоянии.