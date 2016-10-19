Байконур, Казахстан, 19 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-02» успешно стартовала в среду, 19 октября, с космодрома Байконур (Казахстан), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

mil.ru Ракета-носитель «Союз-ФГ» на стартовой площадке

«Через 9 минут с момента старта ТПК «Союз МС-02» отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом (ГОГУ РС) МКС в Центре управления полетами приступили к управлению его полетом», — говорится в сообщении.

Ожидается, что через двое суток корабль «Союз МС-02» доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и астронавта НАСА Роберта Шейна Кимброу.

«Стыковка корабля со станцией запланирована 21 октября 2016 года в 12:59 мск», — уточняется в сообщении.