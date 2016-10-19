Астана, 19 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Полицейские Казахстана и Китая продолжают сотрудничать в сфере безопасности. В МВД сегодня, 19 октября, прошла рабочая встреча заместителя министра внутренних дел Казахстана генерал-майора полиции Берика Бисенкулова с заместителем начальника Департамента снаряжения и финансов Министерства общественной безопасности КНР Лю Юйцинем.

mvd.gov.kz Визит в Казахстан министра общественной безопасности КНР

Стороны отметили активный характер сотрудничества, а также что визит в Казахстан министра общественной безопасности Китая станет дополнительным импульсом для продолжения совместной работы.

Министерство сообщает о достигнутых результатах взаимодействия: «Только за последние 3 года в КНР прошли обучение более 60 наших сотрудников. (…) в 2015 году МВД Казахстана получило от Китайской стороны технику и средства, (электромобили, раздвижные барьеры безопасности, рентген-установка и др.), которые помогут казахстанской полиции в обеспечении охраны правопорядка как в повседневной работе, так и в период подготовки и проведения крупных культурно-массовых мероприятий (Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и 28-й зимней Всемирной универсиады-2017 в г. Алма-Ате)».

Между Казахстаном и Китаем действуют межведомственное и межправительственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью, напомнили в ведомстве.

Добавим, что, по данным заместителя председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербола Шорманова, близки к завершению переговоры с тремя ведущими китайскими туроператорами по приобретению 500 тысяч билетов для КНР.

Между тем, трудности могут возникнуть не только с безопасностью туристов, но и с информационным сопровождением, считают специалисты.

«Я не очень себе представляю, как сюда приедут полмиллиона китайцев, как они будут размещаться. Информации на китайском — ноль. На английском тоже не очень много, причем и на английском языке на улице умудряются делать безумные ошибки. А представьте на китайском! Так что стремление быть China-friendly есть, но работает через пень-колоду», — отметил в интервью ИА REGNUM китаевед Адиль Каукенов.