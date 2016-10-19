Москва, 19 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В России завершено развёртывание коммуникационной системы «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД) — военной виртуальной сети. Она не соединяется с глобальным интернетом, пишет газета «Известия».

geralt Ограниченный доступ

Уточняется, что ЗСПД защищена от подключений несертифицированных флешек и внешних жёстких дисков. В новой сети функционирует свой почтовый сервис — для передачи секретных сведений, в том числе бумаг с грифом «Особой важности».

Комментируя появление ЗСПД, представитель российского военного ведомства пояснил, что частично сеть развёрнута на арендованной инфраструктуре «Ростелекома». Также частично задействована собственная инфраструктура Министерства обороны, не подключённая к интернету.

Представитель Минобороны уточнил, что серверы установлены в каждой военной части страны. Они шифруют информацию, затем разбивают на пакеты и передают.

«Последние работы были закончены в конце лета нынешнего года, после чего сеть функционирует в полном объеме. В настоящее время мы планируем ее расширять, установив дополнительные терминалы в воинских частях и учреждениях», — пояснил он.

Своё мнение по поводу военного интернета высказал председатель президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрий Бурков. Он указал, ссылаясь на американский опыт использования закрытых сетей, что проблема всегда была в опасности несанкционированного доступа.

«Как я понимаю, Эдвард Сноуден работал в одной из аутсорсинговых компаний АНБ и, имея доступ к этой сети, смог раздобыть данные, которые позже предал огласке. Надеюсь, что наши избежали таких ошибок при планировании сети и приняли дополнительные меры предосторожности по защите и шифрованию данных», — сказал он.