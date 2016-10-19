Депутатов ЗакСа Петербурга будут лишать слова за нарушение этических норм
Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу постановление об образовании комиссии по вопросам депутатской этики, которая будет оценивать поведение народных избранников, сотрудников аппарата и парламентских журналистов, передает сегодня, 19 октября, корреспондент ИА REGNUM.
По словам спикера парламента Вячеслава Макарова, создание комиссии требует закон «О статусе депутата Законодательного собрания». Под нарушениями депутатской этики понимаются «нарушения общепринятых правил взаимоотношений» с коллегами и «нарушения поддерживаемых ЗакСом коллективных обычаев и норм индивидуального поведения».
Постановление выдвинули единороссы: спикер Вячеслав Макаров, вице-спикеры Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев, а также глава комитета по законодательству Денис Четырбок.
«Этика — это соблюдение общепринятых норм. Основанием для проведения проверки комиссией будут поступившие обращения о нарушении правил депутатской этики», — отметил Макаров.
В состав комиссии войдут пять парламентариев, а также начальник юридического управления и глава управления по информации и взаимодействию со СМИ. Отметим, что при этом в Заксобрании заседают представители шести фракций.
Согласно постановлению, если нарушения будут подтверждены, парламентарий может быть лишен права выступать на одном и более пленарных заседаниях.
Встречи членов комиссии будут носить строго закрытый характер, а информация, озвученная в ходе расследования, проводимого группой, разглашению подлежать не должна.
«Мы предполагаем, что это будет коллективный орган, который будет по правде, совести и справедливости рассматривать все вопросы, связанные с соблюдением депутатской этики», — пояснил Вячеслав Макаров.
Он также подчеркнул, что комиссия будет рассматривать поведение не только депутатов, а всех, кто работает в стенах Мариинского дворца, включая парламентских журналистов, а также заверил, что комиссия не будет вмешиваться в личную жизнь депутатов.
Вместе с тем представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» возмутились рядом позиций постановления, а также тем, что не были подключены к работе над документом. Так, «эсер» Алексей Ковалев обратил внимание, что в проекте не прописана, например, возможность апелляции.
Также депутаты возмущались, что, согласно постановлению, основанием для проведения проверки могут быть расплывчатые «иные обстоятельства», связанные с нарушением депутатской этики.
А «яблочник» Михаил Амосов, в свою очередь, предположил, что комиссия станет органом борьбы с оппозицией. Он отметил, что проект продвигают единороссы, а предоставили его депутатам лишь за день до сегодняшнего заседания.
«Вы сейчас похожи на волка, который говорит ягненку: «Ты виноват! Виноват в том, что мне хочется кушать. Разве виноваты депутаты от «Единой России», что их 36 человек?» — ответил на критику коллег спикер Макаров.
Проект постановления был принят за основу 45 голосами. Один депутат воздержался, двое выступили против.
Как сообщалось, комиссия по этике даст оценку поведению вице-спикера Заксобрания Анатолия Дроздова и журналиста «Новой газеты» Александры Гармажаповой, между которыми 5 октября в кулуарах Мариинского дворца произошел острый конфликт.
Напомним, о перепалке между единороссом и репортером в стенах Мариинского дворца стало известно в день избрания Дроздова вице-спикером, 5 октября. Гармажапова заявила, что Дроздов в коридоре оскорбительно исказил ее фамилию в присутствии других журналистов, затем выбил из рук смартфон, на который она снимала реакцию вице-спикера на свои требования извинений. Запись инцидента Гармажапова выложила в соцсети.