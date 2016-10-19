Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу постановление об образовании комиссии по вопросам депутатской этики, которая будет оценивать поведение народных избранников, сотрудников аппарата и парламентских журналистов, передает сегодня, 19 октября, корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Депутаты Заксобрания Петербурга 6-го созыва

По словам спикера парламента Вячеслава Макарова, создание комиссии требует закон «О статусе депутата Законодательного собрания». Под нарушениями депутатской этики понимаются «нарушения общепринятых правил взаимоотношений» с коллегами и «нарушения поддерживаемых ЗакСом коллективных обычаев и норм индивидуального поведения».

Постановление выдвинули единороссы: спикер Вячеслав Макаров, вице-спикеры Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев, а также глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

«Этика — это соблюдение общепринятых норм. Основанием для проведения проверки комиссией будут поступившие обращения о нарушении правил депутатской этики», — отметил Макаров.

В состав комиссии войдут пять парламентариев, а также начальник юридического управления и глава управления по информации и взаимодействию со СМИ. Отметим, что при этом в Заксобрании заседают представители шести фракций.

Согласно постановлению, если нарушения будут подтверждены, парламентарий может быть лишен права выступать на одном и более пленарных заседаниях.

Встречи членов комиссии будут носить строго закрытый характер, а информация, озвученная в ходе расследования, проводимого группой, разглашению подлежать не должна.

«Мы предполагаем, что это будет коллективный орган, который будет по правде, совести и справедливости рассматривать все вопросы, связанные с соблюдением депутатской этики», — пояснил Вячеслав Макаров.

Он также подчеркнул, что комиссия будет рассматривать поведение не только депутатов, а всех, кто работает в стенах Мариинского дворца, включая парламентских журналистов, а также заверил, что комиссия не будет вмешиваться в личную жизнь депутатов.

Вместе с тем представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» возмутились рядом позиций постановления, а также тем, что не были подключены к работе над документом. Так, «эсер» Алексей Ковалев обратил внимание, что в проекте не прописана, например, возможность апелляции.

Также депутаты возмущались, что, согласно постановлению, основанием для проведения проверки могут быть расплывчатые «иные обстоятельства», связанные с нарушением депутатской этики.

А «яблочник» Михаил Амосов, в свою очередь, предположил, что комиссия станет органом борьбы с оппозицией. Он отметил, что проект продвигают единороссы, а предоставили его депутатам лишь за день до сегодняшнего заседания.

«Вы сейчас похожи на волка, который говорит ягненку: «Ты виноват! Виноват в том, что мне хочется кушать. Разве виноваты депутаты от «Единой России», что их 36 человек?» — ответил на критику коллег спикер Макаров.

Проект постановления был принят за основу 45 голосами. Один депутат воздержался, двое выступили против.

Как сообщалось, комиссия по этике даст оценку поведению вице-спикера Заксобрания Анатолия Дроздова и журналиста «Новой газеты» Александры Гармажаповой, между которыми 5 октября в кулуарах Мариинского дворца произошел острый конфликт.

Напомним, о перепалке между единороссом и репортером в стенах Мариинского дворца стало известно в день избрания Дроздова вице-спикером, 5 октября. Гармажапова заявила, что Дроздов в коридоре оскорбительно исказил ее фамилию в присутствии других журналистов, затем выбил из рук смартфон, на который она снимала реакцию вице-спикера на свои требования извинений. Запись инцидента Гармажапова выложила в соцсети.