Москва, 19 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал проект федерального бюджета на 2017−2019 годы трехлеткой эффективности бюджетных расходов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я бы назвал ближайшую трехлетку бюджетную, которая внесена в правительство трехлеткой эффективности бюджетных расходов. Когда денег стало меньше, эффективность тех ресурсов, которые мы тратим должна резко повыситься», — сказал Кудрин на «Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию».

Он сообщил, что стратегия развития экономики, которую ЦСР готовит для президента, будет включать инструменты участия граждан в бюджетировании. «У нас в стране не хватает механизмов реального управления и решения бюджетных вопросов. Мы за муниципальными форматами обсуждения бюджета иногда не видим реальных потребностей граждан», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кудрин, комментируя новый проект российского бюджета на 2017−2019 годы, заявил, что структура его расходов далека от совершенства, но есть и положительные моменты.

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2017−2019 годы. Предполагается, что документ будет внесён в Госдуму 28 октября, а уже 18 ноября депутаты обсудят его в первом чтении.