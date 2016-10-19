Тбилиси, 19 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В процессе приема урожая винограда в регионе Кахети приняли участие 178 винодельческих компаний, заявил на заседании правительства Грузии 19 октября премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Никола Пиросмани. Сбор винограда

По его информации, население Кахети получило от сдачи винограда свыше 97 млн лари дохода. Премьер с удовлетворением отметил, что ртвели — сбор урожая винограда — прошел успешно, и выразил благодарность министерству сельского хозяйства за хорошую организацию ртвели.

В еще одном регионе — Рача-Лечхуми — виноград от населения принимали 24 компании, которые в общей сложности переработали более 5000 тонн винограда, а крестьяне региона получили свыше 2,5 млн лари дохода.

В обоих регионах виноград винодельческим компаниям сдали свыше 19 тысяч виноградарей, подчеркнул премьер.

«Важно, что мы создали качественно новую программу субсидирования и агрокредитов, внедрением которой государство осуществило правильное стимулирование виноделия и виноградарства, и очень важно, что в результате растут площади виноградников. Важно и то, что особое внимание уделяется качеству и месту производства, экспорту брендированных вин в мировом масштабе. Радует и то, что соглашение о свободной торговле с Евросоюзом постепенно набирает силу и все больше вина идет на экспорт в Европу», — заявил Квирикашвили.

Еще одним новым рынком, который осваивает грузинское вино, премьер назвал китайский рынок и добавил, что соглашение о свободной торговле с Китаем уже достигнуто и экспорт грузинского вина в эту страну растет с беспрецедентной быстротой.