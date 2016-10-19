Екатеринбург, 19 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция отчиталась о поимке серийного поджигателя автомашин. Под подозрением оказался гражданин, работающий автомехаником, сообщили в управлении МВД России по Екатеринбургу.

oscarwcastillo Горящий автомобиль

По данным стражей порядка, поймали его в жилом районе Химмаш в момент поджога одного из автомобилей. Задержанный оказался автомехаником, работающим в Екатеринбурге. Сыщики установили, что в 2015 и 2016 годах он поджигал автомашины на территории города и в пригороде. Делал он это будто бы под воздействием алкоголя.

Мотивы преступления не уточняются. При этом добавим, что не все граждане приняли на веру заявление полиции о его причастности к более 30 поджогам. По их мнению, показания могли быть выбиты у подозреваемого.

Отметим, в 2016 году на территории города произошло несколько поджогов машин. Среди них были и те, которые можно связать с разборками между участниками рынка жилищно-коммунальных услуг. Так, летом сгорел автомобиль руководителя руководителя одного из ТСЖ. Виновников поджога так и не нашли.

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