Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону директор подрядной организации ООО «Управление механизации строительства специализированное» ответит в суде за смерть крановщицы. Женщина погибла в марте этого года при проведении реконструкции офисного здания на площади Карла Маркса. Её руководитель обвиняется в «Нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст. 216 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 октября.

rostov-gorod.info Упавший кран

Следователи полагают, что трагедии удалось бы избежать, если бы обрушившийся кран специалисты вовремя осмотрели и отремонтировали. В ходе проверки выяснилось, что ЧП произошло из-за трещин на металлических конструкциях крана. По делу собрано достаточно доказательств, приговор же вынесут в суде.

Напомним, трагедия произошла 14 марта на улице Закруткина, ½. Стрела крана оторвалась от его башни и потянула вниз кабину управления, в которой находилась женщина. Машинистка упала с высоты не менее 15 метров прямо на дорогу и погибла на месте ЧП.

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Добавим, что за первый квартал текущего года производственные травмы и профессиональные заболевания получили 256 жителей региона.

По итогам 2015 года травмы на производстве получили 863 человека. В результате несчастных случаев погибли 56 работников, из них — семь женщин. Наиболее травмоопасны оказались предприятия обрабатывающих производств, строительства, транспорта и сельского хозяйства. По информации Ростовстата за 2014 год, на предприятиях Дона 678 человек получили травмы, 36 сотрудников погибли.