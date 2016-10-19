Москва, 19 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Решения «нормандской четверки» никто не будет выполнять, для принятия действенных решений по Украине необходимо, чтобы Москва договорилась с Вашингтоном. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в преддверии саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Надеемся, что канцлер Германии Ангела Меркель накроет хороший стол, там будет много баварского пива, Петр Алексеевич (Порошенко) опьянеет, может быть, и все-таки подпишет нужный документ и даст заверения, что он будет его выполнять. Конечно, его никто не будет выполнять — и Украина не будет выполнять», — считает лидер ЛДПР.

Саммит «четверки» — это «работа президенту Франции, канцлеру Германии, всем журналистам, депутатам — повстречаться, посадили, поговорили, и Украина ничего делать не будет», полагает парламентарий.

Для принятия эффективных решений нужны другие участники договоренностей, полагает Жириновский. «Когда, наконец, Москва и Вашингтон договорятся, какой-нибудь размен произведем, как в свое время мы поменяли разведчиков на мосту, вот так и тут — найдем варианты — или Америка отстанет от Украины окончательно, тем более если Трамп победит, а победить только должен он, потому что Хиллари уже болеет — она с 20 января на работу не будет выходить, и Америка останется без президента», — сказал депутат Госдумы Жириновский.

19 октября в Берлине пройдет саммит «нормандской четверки» с участием президента Украины, канцлера ФРГ, президента Франции и президента России.