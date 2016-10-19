Вашингтон, 19 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Весной будущего года начнется работа над новой сольной картиной о Бэтмене, об этом заявил исполнитель роли Дэфстроука Джо Манганьелло, сообщает «Фильм.ру».

Бэтмен

В настоящее время Бен Аффлек и Джефф Джонс работают над сценарием фильма. Ожидается, что кроме главного отрицательного персонажа, Слэйда Уилсона/Дэфстроука, противостоять протагонисту будут другие классические враги.

Роль Альфреда Пенниуорта должен исполнить Джереми Айронс, в образе комиссара Джеймса Гордона вновь предстанет Дж.К. Симмонс. Точная дата премьеры картины пока не названа, неизвестны и подробности об актерском составе.