Манила, 19 октября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Власти Филиппин проводят эвакуацию северного побережья, т.к. к стране приближается мощный тайфун «Хаима», который должен обрушиться на побережье в ближайшее время, сообщает 19 октября Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тайфун

«Тайфун очень сильный и разрушительный из-за его большого диаметра», — сказал представитель метеослужбы Филиппин Рене Пациенте.

Тайфун «Хаима» является штормом пятой, самой высшей категории. «Хаима» может вызвать наводнения, оползни и штормовые приливы высотой до пяти метров, говорится в сообщении метеослужбы Филиппин.

Тайфун «Хаима» станет 12 по счету тайфуном, обрушившимся на страну в этом году. В среднем на Филиппинах регистрируют около 20 тайфунов каждый год.