Ванкувер, Канада, 19 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» на домашней арене переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 18 октября в Ванкувере, завершилась в овертайме со счетом 2:1.

nhl.com Матч между «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз»

В составе хозяев площадки отличились Бо Хорват и Хенрик Седин. У гостей результативными действиями отметился нападающий сборной России Владимир Тарасенко.

Таким образом, «Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне после трех побед на старте регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 2:0).

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