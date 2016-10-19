Монреаль, Канада, 19 октября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» на домашней арене переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 18 октября в Монреале, завершилась со счетом 4:0.

nhl.com «Монреаль Канадиенс» против «Питтсбург Пингвинз»

В составе хозяев площадки отличились российский нападающий Александр Радулов, Давид Дешарне (дубль) и Макс Пачиоретти.

Отметим, что еще один нападающий сборной России Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», результативных баллов в этом матче не набрал.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

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