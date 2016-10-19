Токио, 19 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. МИД Японии опроверг информацию СМИ о том, что стратегия ведения переговоров по островам Курильской гряды может быть пересмотрена и Токио может согласиться претендовать на два острова вместо четырех, сообщает Life.

gekiyaku.com Южные Курилы

Позиция Японии не изменилась: власти страны по-прежнему выступают за «решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов, и заключение на этой основе мирного договора».

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что Токио может признать за Россией право на два из четырех спорных островов южных Курил — Шикотан и Хабомаи. Это делается для того, чтобы достичь прогресса в заключении мирного договора и в преддверии декабрьского визита Владимира Путина в Японию.

Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны между Москвой и Токио так и не был подписан мирный договор, поэтому Япония выдвигает возвращение этих островов под свою влияние в качестве условия для заключения мирного договора.

В свою очередь, российская сторона считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В мае этого года в Сочи премьер-министр Японии Синдзо Абэ провозгласил иной подход Японии к вопросу о Южных Курилах. Во время своей поездки в Россию Абэ озвучил «новый подход», заключающийся в совместном с Россией администрировании на Южных Курилах.