* запрещённая в России организация

Абуджа, 19 октября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. В Нигерии 18 октября не менее 13 военнослужащих получили ранения в ходе боевых столкновений с боевиками террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал RT.

US Army Africa Нигерийские военнослужащие

Как сообщил официальный представитель вооружённых сил страны Сани Усман, вооружённые столкновения произошли в районе города Гашагар в штате Борно, недалеко от границы с Нигером.

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа этого года военные Нигерии начали масштабное наступление на позиции террористов на северо-востоке страны. Командующий операцией Лаки Ирабор пообещал «окончательно уничтожить» группировку в течение двух недель, однако до настоящего времени этого не произошло.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких радикальных группировок в мире. Война с исламистами в Нигерии уже унесла десятки тысяч жизней, примерно 2,5 млн человек стали беженцами. Провинции, оккупированные боевиками, находятся в ситуации гуманитарной катастрофы.

В 2015 году нигерийские боевики присягнули на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей преимущественно на территории Ирака и Сирии.

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* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ