Москва, 19 октября, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Россия имеет неплохие шансы успешно завершить операцию по взятию Алеппо. Такое мнение в рамках телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

ИА REGNUM

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По словам спикера, Америка играла в Сирии очень понятную игру, пытаясь свергнуть режим Асада и осуществить очередную арабскую революцию. Для этого поддерживались серьёзные террористические силы, так называемая умеренная оппозиция. При этом оружие попадало во все руки: и к ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), и к боевикам «Джебхат ан-Нусры», и к той же умеренной оппозиции.

«Это делалось и своими руками, и руками катаровцев, и саудовцев. У США была своя игра, в которую играла ещё и Турция. Потом появилась Россия, в течение года игра поменялась абсолютно, и сейчас возможна действительно победа антитеррористических сил. Позиция Турции тоже уже далеко не такая однозначная. США не просто впервые потерпели какое-то фиаско, здесь очевидный срыв планов в Сирии, причём причина тоже понятная — это Россия», — обозначил Вячеслав Никонов.

«Сейчас Россия имеет неплохие шансы завершить успешно операцию по взятию Алеппо, что будет являться серьёзнейшим переломом всей войны. США и их союзники будут делать всё, чтобы этого не произошло, потому что тогда план действительно летит», — добавил депутат ГД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Минобороны РФ заявило, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о 8-часовой гуманитарной паузе в Алеппо. Мирные жители смогут покинуть территорию осаждённого города через 6 гуманитарных коридоров, для экстремистов будут открыты ещё 2 коридора. Планируется, что в Алеппо распространят листовки с подробным указанием всех маршрутов.