Москва, 19 октября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Россия внесла в Совет безопасности ООН проект заявления о необходимости размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передаёт телеканал RT.

Война

По его словам, российская сторона считает крайне важным, чтобы государства-члены, имеющие влияние на группировки боевиков в восточном Алеппо и за его пределами, интенсифицировали усилия, направленные на скорейшее «отделение всех умеренных сил оппозиции от террористов, определённых Советом безопасности ООН».

Виталий Чуркин также подчеркнул, что всем сторонам необходимо «предотвратить доступ финансовой и материальной поддержки к индивидуальным лицам и группам, объединениям, ассоциированным с террористическими группами».

Как передавало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН назвал условия введения бессрочного перемирия в сирийском Алеппо. По его словам, если боевики так называемой умеренной оппозиции дистанцируются от террористов и последние покинут город, прекращение огня останется лишь вопросом договорённости между оппозицией и правительством Сирии.

Как отметил Виталий Чуркин, в случае отделения оппозиции от «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для террористов останется два варианта: либо они покидают Алеппо, «либо их придётся победить».

Чуркин подчеркнул, что ранее уже имели место ситуации, когда террористы использовали режим прекращения огня для перегруппировки и получения оружия, чтобы вновь продолжать бои. В этой связи он напомнил о недавнем заявлении спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистура, который предложил группировке «достойно, со своим оружием» покинуть Алеппо и выразил готовность «лично сопровождать» террористов.

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