Москва, 18 октября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Производителей школьной формы в России будут поддерживать, заявил журналистам на неделе моды в Москве заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, среди востребованных мер поддержки — субсидирование затрат предприятия на приобретение современного оборудования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Школьная форма в СССР

«Большое количество одежды для обучающихся не соответствует даже требованиям технического регламента таможенного союза по безопасности. Поэтому, чтобы этой ситуации избежать, мы поддерживаем сегодня наши предприятия, которые производят смесовые ткани для производства школьной формы. Они за счет этой поддержки дают скидки существенные нашим отечественным производителям, и таким образом мы, с одной стороны, притесняем поставщиков в РФ некачественной ткани прежде всего из Юго-Восточной Азии, а, с другой стороны, поддерживаем как наши текстильные предприятия, так и огромное количество предприятий швейных, которые производят одежду для обучающихся. Объем закупок очень большой. Это действительно серьезная поддержка для всех текстильных предприятий», — сообщил Евтухов.

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Он добавил, что в целом за последние три года мерами поддержки правительства воспользовалось порядка 20 предприятий легкой промышленности. «Это говорит о том, что у нас создаются новые технологии и материалы, соответственно, эта наше конкурентное преимущество сегодня», — резюмировал он.

Напомним, ранее Евтухов сообщил, что выпуск школьной формы будет ежегодно субсидироваться. Согласно утвержденной программе поддержки легкой промышленности, финансирование достигло объема 800 миллионов рублей. Кроме того, предприятия получат доступ к дешевым кредитам.

Согласно результатам исследования, проведенного Роскачеством, 80% школьной формы в регионах России не годится для ношения.

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