Москва, 19 октября, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хайдар Абади. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе иракской стороны.

Прицел

Сообщается, что лидеры России и Ирака провели обстоятельный обмен мнениями в связи с операцией правительственных сил Ирака по освобождению города Мосул от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Путин пожелал иракской армии и её союзников успешного штурма. Также российский лидер выразил иракскому премьер-министру поддержку усилий иракских властей по искоренению очага международного терроризма, обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, штурм Мосула иракские войска при поддержке американской коалиции начали ранним утром 18 октября. В штурме участвуют более 80 тысяч солдат и офицеров при поддержке бронетехники и фронтовой авиации. Террористы не собираются сдаваться. Они используют смертников для обороны города. Вчера колонна иракских военных была подорвана одним таким смертником — погибли 70 военных.

Какие-либо подробностей хода операции не сообщается.