Белград, 19 октября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Министерство обороны Сербии передаст гуманитарную помощь в сирийский город Алеппо, которая будет доставлена двумя российскими транспортными самолётами, сообщает белградская газета «Политика».

Минобороны.рф Сирия

По информации издания, сербская сторона намерена передать в Сирию по 10 тонн растительного масла, сахара и муки. Также в состав гуманитарного груза войдут одежда, обувь, электрогенераторы, медикаменты и одноразовые предметы медицинского назначения.

Российские самолёты примут груз на борт в аэропорту «Константин Великий» в Нише, а оттуда направятся в Сирию. Сообщается, что российская сторона уже начала подготовку к гуманитарной акции и запросила разрешение на прилёт двух самолётов. Точная дата их прибытия на данный момент не определена.

Напомним, неделей ранее замминистра обороны России Анатолий Антонов сообщил, что к широкомасштабной гуманитарной операции в районе Алеппо, организованной российской стороной, уже подключились Армения и Белоруссия, а в ближайшем времени намерены присоединиться ещё пять стран — Китай, Азербайджан, Сербия, Индия и Казахстан.