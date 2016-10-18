Токио, 18 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Правительство Японии не исключает признания за Россией прав на два из четырёх островов Южных Курил, которые до сих пор считает спорными, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в кабинете министров Японии.

kremlin.ru Владимир Путин с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

По информации агентства, таким образом японское правительство надеется добиться прогресса по своим претензиям на южные острова Курильской гряды в ходе декабрьского визита президента России Владимира Путина в Японию.

Уточняется, что Япония намерена предложить России сохранить права на два острова — Шикотан и Хабомаи. Окончательно позиция по стратегии переговоров с Россией будет сформирована после того, как станет ясно, получит ли она поддержку японской общественности.

Напомним, японское правительство уже предлагало России совместно управлять южными островами Курильской гряды для удовлетворения своих территориальных претензий и заключения мирного договора между двумя странами.