Кишинёв, 18 октября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Генпрокуратура Молдавии начала проверку на наличие разжигания межнациональной розни в заявлениях министра и дорожной инфраструктуры республики от прорумынской Либеральной партии Юрия Киринчука, опубликованных им в своем блоге и одном из молдавских изданий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с жалобой на действия Киринчука в прокуратуру обратилась Ассоциация русскоязычных журналистов Молдавии, представители которой указали на ксенофобские заявления министра.

mirtesen.ru Русофобия

«Сближение с РФ — худшее из зол, которое только может случиться с гражданами Молдовы со времен независимости, — написал, в частности Киринчук. — Все социальные, экономические и культурные реформы будут стерты начисто, а этот кусок земли превратится в российскую колонию […] Земли в Республике Молдова — самые плодородные на европейском континенте, а здешние люди очень трудолюбивы. А так как большинство русских — лентяи и пьяницы, они стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их».

Авторы жалобы указали, что высказывания министра подпадают под действие ст. 346 Уголовного кодекса Молдавии «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни», а также под ст. 176 УК «Нарушение равноправия граждан».

«Конечно, господин Киринчук, равно как и любой другой гражданин нашей страны, имеет право открыто выражать свои политические взгляды, однако никто не имеет права оскорблять другие народы, позволять себе высказывания, дискриминирующие сотни тысяч русских соотечественников, проживающих сегодня на территории Республики Молдова и являющихся такими же уроженцами этой земли, как и сам господин Киринчук», — говорится в обращении организации к генпрокурору.

Авторы также выразили недоумение в связи с тем, что «правоохранители, которые обязаны стоять на защите государства и его граждан, вообще никак не реагируют на проявления ксенофобии со стороны лиц, которым доверено управлять государством». «Мы просим перейти от слов к делу. За свои ксенофобские заявления министр транспорта Киринчук должен понести самое суровое наказание, в соответствии с законодательством, вплоть до отстранения от должности и лишения свободы. Просим считать это открытое письмо официальным заявлением в прокуратуру», — отмечается в документе.

С заявлением по поводу высказывания Киринчука выступило и посольство РФ в Молдавии. «Грубые оскорбления по национальному признаку лицом, занимающим высокую государственную должность, — вопиющее нарушение нормативно-правовых положений, в том числе, уголовного законодательства, а также правил цивилизованного поведения в демократических странах мира, — отмечается в документе.

«Непонятно, как шовинистическая риторика члена Либеральной партии Киринчука, входящей в правящую коалицию, спокойно уживается с заявлениями молдавского руководства о приверженности европейским ценностям мультикультурализма, толерантности и борьбе с дискриминацией, о стремлении добиться реинтеграции страны», — добавили в дипмиссии.

«Возникает вопрос, как такие действия министра Киринчука коррелируются с декларируемым Кишиневом курсом на нормализацию отношений с Российской Федерацией, в том числе в русле недавних российско-молдавских договоренностей на различных уровнях. Рассчитываем, что шовинистическая выходка официального лица Республики Молдова получит соответствующую реакцию со стороны властей страны пребывания, в том числе — правоохранительных органов», — подвели итог в посольстве России в Кишиневе.

ИА REGNUM напоминает, что за все годы независимости в Молдавии ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности по многочисленным зафиксированным фактам публичного разжигания межнациональной розни и ненависти в отношении проживающих в стране русских и русскоязычных граждан.

Уголовное дело, заведенное под давлением общественности и СМИ в 2008 году в отношении директора газеты Timpul Константина Тэнасе, заявившего в ходе митинга, что «Молдавия должна избавиться не только от Воронина и коммунистов, но и от русских», было закрыто коммунистическими властями в августе 2009 года, накануне передачи власти в Молдавии Альянсу за европейскую интеграцию. Впоследствии Тэнасе неоднократно выдвигался на получение государственной Национальной премии Молдавии, и в 2012 году стал ее лауреатом. А после смерти Тэнасе в 2014 году в честь него была названа одна из улиц Кишинева.

А в 2013 году судебные инстанции Молдавии отклонили ряд исков в отношении бельцкого учителя-русофоба Виктора Кравченко, «прославившегося» после публикации в интернете видеозаписи, сделанной на уроке, на котором учитель, используя нецензурную лексику и угрозы физической расправы, оскорбляет русскоязычное население Бельц, представляющее в этом городе большинство.

В более чем двадцатиминутном видеоролике учитель, в частности, произносит следующие слова: «Русские оккупанты! Нажрали морды на молдавской земле! Выйдет закон, мы вас уничтожим!» Бельцкий суд, отклонивший иск группы жителей Бельц о принесении Виктором Кравченко публичных извинений, «аргументировал» это тем, что оскорбления «не были нанесены публично». В свою очередь прокуратура попросту прекратила расследование в отношении Кравченко, не найдя в его словах состава преступления.