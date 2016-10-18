Москва, 18 октября, 2016, 22:54 — ИА Регнум.



Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

Сирию, Ливию, Йемен, Южный Судан, Сомали и Ирак называют «провалившимися» государствами (failed states), — заявил сегодня в Российской Академии наук член-корреспондент РАН Виталий Наумкин. Эти страны арабского мира, сформированные в основном в XX веке, сегодня поразил системный кризис.

Корни нынешний проблем надо искать в 1916 году, когда Лондон и Париж тайно договорились о будущем разделе азиатской части (так называемого Машрика) терпящего поражение в войне османского государства. После разгрома турок, по этому хитроумному плану, провинции Османской империи, в которую четыре столетия (с XVI века до конца Первой мировой войны) входила подавляющая часть арабских стран, должны были отойти французам и англичанам.

Осуществлению замысла помешала Россия, которой за участие в борьбе с Османской империей были обещаны западный берег Босфора и Константинополь. После революции 1917 года большевики опубликовали секретное соглашение Сайкса-Пико (английского политика Марка Сайкса и французского дипломата Франсуа Жоржа-Пико), сорвав планы Англии и Франции.

«До сих пор идут дебаты. Некоторые наши энергичные обозреватели говорят, как бы было хорошо, если бы Константинополь был бы наш, — отметил Виталий Наумкин. — Слава богу, наша репутация в арабском мире во многом основывается на том, что мы никогда не претендовали на колониальный захват арабских территорий, не участвовали в этом».

То, что сегодня происходит в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии, отметил ученый, — результат политики Запада. «Искусственный» характер проведенных колонизаторами границ можно отнести к числу причин «отложенного"кризиса национальных государств в регионе. Не менее серьезной причиной явился новый виток вмешательства западных держав, проводящих политику свержения неугодных для них режимов, в том числе с помощью военной силы.

«К кризису национальной государственности следует прибавить и кризис национальной идентичности у народов Ближнего Востока, — подчеркнул Виталий Наумкин. — Некоторые современные теории объясняют его «глубокой разделенностью» ближневосточных обществ, которую им так и не удалось преодолеть, сформировав новую общегражданскую идентичность. При этом два живущих в регионе народа до сих пор не имеют своей государственности — курды (они расселены на территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана) и палестинские арабы».

США, вторгшись в 2003 г. в Ирак, свергнув режим Саддама Хусейна, распустив правящую партию, армию и службу безопасности и проведя чистку всего госаппарата, разрушили действовавшую там систему управления страной, но не сумели создать вместо нее новую. За десятилетие пребывания сил коалиции в Ираке там было убито более полумиллиона человек, резко обострились внутренние распри, расцвел экстремизм и терроризм. Результатом вмешательства стало создание террористического запрещенного в России «Исламского государства» со столицей в Мосуле. Иракским курдам удалось добиться широкой автономии, но внутренняя разобщенность сегодня серьезно угрожает и их интересам, и единству Ирака, отметил докладчик.

Конфликт в Сирии начался как внутренний, но быстро перешел в острую вооруженную фазу с участием региональных и глобальных игроков. Боевые действия между проправительственными силами и членами террористических группировок, среди которых десятки тысяч выходцев из более чем восьми десятков стран мира, унесли жизни более 300 тысяч человек, привели к массовому исходу населения. По словам ученого, присутствие среди них 3,5 тысяч выходцев из различных российских регионов и более 4 тысяч — из республик Центральной Азии, несет серьезную угрозу для национальной безопасности России.

Исходя из своих национальных интересов, Россия стала оказывать поддержку законному правительству Сирии и прилагать усилия на международной арене для достижения мирного, дипломатического урегулирования сирийского конфликта. Ученый считает, что «военного решения сирийской проблемы нет и не может быть, но и просто так уйти, ничего не добившись, нельзя».

Надежды вселяет позиция Китая. «Два месяца назад они приняли решение более активно поддержать Сирию, — отметил Виталий Наумкин, — Пока трудно сказать, во что это выльется, китайских военных там нет. Но Китай может помочь в восстановлении разрушенной страны».

По данным ООН, для ликвидации последствий войны и восстановления страны необходимо 600 млрд долларов. Это гигантская сумма. Для сравнения, вся помощь США Израилю с момента его создания и до сегодняшнего дня — 237 млрд долларов. «Китай здесь главный игрок, без китайских денег Сирию не восстановить», — заключил докладчик.