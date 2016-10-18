Грозный, 18 октября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. В Министерстве спорта РФ признали незаконным участие детей в турнире по смешанным единоборствам в Чечне. Турнир не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России, сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Колобков. Кроме того, его проведение не было зафиксировано в едином календаре и календаре официальных мероприятий Чеченской Республики, а «положение о турнире не было утверждено ни министром спорта Чечни, ни региональной федерацией», цитирует Колобкова агентство «Р-Спорт».

YouTube Перед боем

Ввиду этого Министерство спорта РФ подготовило письмо, в котором рекомендует региональному министерству спорта Чечни впредь согласовывать с Минспортом России и федерациями, аккредитованными по видам спорта, проведение подобных соревнований, сообщил изданию чиновник.

При этом, по словам замминистра, у Минспорта нет полномочий наказывать за проведение подобных соревнований, так как ведомство не является правоохранительным органом, пишет издание.

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Напомним, 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 с участием детей, в том числе троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Сообщалось, что 10-летний Ахмад отправил в нокаут Дамира Шевхужева из Сочи, а 9-летний Эли и 8-летний Адам победили своих соперников в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 кг соответственно.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, к участию в боях без правил допускаются дети с 12 лет. Обязательным условием для них является применение специальной одежды: прочной футболки из синтетического материала (рашгарда), шлемов и защитной амуниции.

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