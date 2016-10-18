Минск, 18 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум.



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«Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-августе 2016 года составили 92,9% к уровню января-августа 2015 года», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, пояснили в Белстате. Отметим, данный показатель, в отличие от номинальной начисленной зарплаты, даёт более адекватное представление об уровне жизни населения.

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 6%», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год предполагает рост реальных располагаемых денежных доходов населения не менее чем на 0,5%. Перспективы кризисного 2016 года были ясны ещё в декабре 2015 года, однако руководство Белоруссии не желало считаться с реалиями.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы населения Белоруссии продолжили снижаться в 2016 году на фоне длящегося третий год кризиса. За 2015 год реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии упали на 5,9% к уровню 2014 года, размеры реальных зарплат белорусских работников в 2015 году тоже сокращались. В частности, по итогам года размер реальной зарплаты снизился на 3,1%, а реальный размер назначенных пенсий (на конец периода) — на 5,2%. При этом руководство Белоруссии не только не признало своей ответственности за кризис, но и наличие кризиса как такового.