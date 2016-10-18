Берлин, 18 октября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



gazprom.ru «Северный поток — 2»

Эксперт по внешней политике из правящей партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Норберт Реттген призывает заблокировать прокладку российского трубопровода «Северный поток-2». «Российский трубопровод является бельмом в глазу для США, которые стремятся вытеснить Россию с европейского энергетического рынка», — пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как пишет издание, Норберт Роттген уже призвал федеральное правительство Германии заблокировать прокладку трубопровода, аргументируя тем, что это якобы не бизнес, а политический проект.

«Польша, Прибалтика и Украина чувствуют угрозу их безопасности со стороны этого трубопровода. Федеральное правительство должно признать эту проблему. «Северный поток-2» является некорректным как с энергетической, так и с внешнеполитической точек зрения. Проект противоречит всем договоренностям внутри ЕС об общих принципах в энергетической и внешней политике», — цитирует политика DWN.

«Газопровод «Северный поток-2» предназначен для поставок российского газа в Германию с конца 2019 года в обход Польши и прибалтийских государств. Проект очевидно противоречит интересам США в энергетической сфере. Еще во время крымского кризиса некоторым странам-членам ЕС пришлось отказаться от прокладки «Южного потока». Проект был торпедирован в августе с подачи американских союзников в Польше. Польское ведомство по защите конкуренции выступило тогда с возражением против объединения нескольких европейских компаний с «Газпромом» в рамках совместного предприятия. США вместе со своими союзниками из Катара хотят потеснить Россию на европейском энергетическом рынке, чтобы получить новые рынки сбыта для своего сжиженного природного газа (СПГ). Первые партии СПГ из Соединенных Штатов и Катара недавно уже начали поступать в Европу», — добавляет DWN.