Шансы на победу в матче Лиги чемпионов у ЦСКА и у «Монако» почти равны
Москва, 18 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В предстоящем матче Лиги чемпионов должны встретиться столичный ЦСКА и «Монако», но явного фаворита будущего матча нет, сообщает «Лайф» со ссылкой на информацию букмекерской компании «Лига ставок».
По данным учета ставок, все возможные исходы матча примерно одинаково вероятны, но болельщики немного чаще ставят на европейский клуб. На победу ЦСКА ставка принимается с коэффициентом 2,57, на выигрыш «Монако» — с коэффициентом 2,76, коэффициент ставок на ничью равен 3,21.
Также стоит отметить, что по прогнозам специалистов, результативным матч не будет. Самый популярный прогноз итогового счета матча составляет значение 1:1.
Напомним, футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» состоится 18 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск.