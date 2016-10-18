Москва, 18 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В предстоящем матче Лиги чемпионов должны встретиться столичный ЦСКА и «Монако», но явного фаворита будущего матча нет, сообщает «Лайф» со ссылкой на информацию букмекерской компании «Лига ставок».

fc-cska.com Тренировка игроков столичного ЦСКА

По данным учета ставок, все возможные исходы матча примерно одинаково вероятны, но болельщики немного чаще ставят на европейский клуб. На победу ЦСКА ставка принимается с коэффициентом 2,57, на выигрыш «Монако» — с коэффициентом 2,76, коэффициент ставок на ничью равен 3,21.

Также стоит отметить, что по прогнозам специалистов, результативным матч не будет. Самый популярный прогноз итогового счета матча составляет значение 1:1.

Напомним, футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» состоится 18 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск.