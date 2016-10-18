Копенгаген, 18 октября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Правительство Гренландии готовит для Копенгагена и Вашингтона официальную просьбу вывести с острова тысячи тонн мусора, оставленного американскими военными еще с периода «холодной войны», сообщает издание The Arctic Journal.

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«Виновник, или в данном случае тот, кто допустил и одобрил это, обязан и ему придется ликвидировать загрязнение», — заявил СМИ министр иностранных дел Гренландии Виттус Куйаукитсок.

Наибольшую тревогу у местных властей вызывает заброшенная военная база Camp Century, построенная в толще ледника. Предположительно, там могут содержаться радиоактивные воды, которые использовались для охлаждения атомного реактора. Этот объект был заброшен в 1960-х годах — погребен во льдах — однако, как опасаются экологи, по мере потепления климата база может стать экологической угрозой.

Претензия будет направлена и Вашингтону, и Копенгагену, так как по оборонному соглашению 1951-го года ответственность за выведенные из эксплуатации военные объекты армии США ложится на Данию.

«У Дании есть обязательство защищать гренландцев как коренной народ, — напомнил министр иностранных дел датской автономии. — Помимо прочего, это также подразумевает право на использование природных ресурсов нашей земли, равно как и право владеть территориями, на которых мы традиционно проживаем».

Министр раскритиковал действия американских военных в Гренландии. Он вспомнил, что для размещения авиабазы Туле пришлось переместить одно из гренландских поселений. Кроме того, в 1968-м году вблизи этой же базы разбился американский бомбардировщик В-52 с атомными бомбами на борту.

«Насильственное переселение, радиоактивное загрязнение, продолжающееся распространение полихлорированных бифенилов, загрязнение нефтепродуктами и жидкими радиоактивными отходами — больше в Гренландии это не может быть допустимо», — заявил Виттус Куйаукитсок.

Вопрос о необходимости очистки Арктики в Гренландии и Дании поднимают давно. Однако, международный резонанс проблема получила в начале этого года, когда издание Geophysical Research Letters сообщило о том, что с 1940-х годов на острове находятся 9200 тонн твердых отходов и миллионы литров жидких загрязнителей, оставленных американцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года министр окружающей среды Мала Хёй Куко обсудил проблему со своим датским коллегой Эсбеном Лунде Ларсеном. В ходе своего визита на остров последний заверил, что приложит необходимые усилия, чтобы не допустить превращения Гренландии в «мировую помойку».