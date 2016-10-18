Москва, 18 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об ограничении зарплат высшему управленческому звену госкорпораций и компаний с госучастием до уровня зарплаты президента России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

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Законопроект, внесенный депутатом от фракции «Справедливая Россия» Олегом Ниловым, устанавливает ограничения по выплатам для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, а также членов коллегиальных органов государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, а также госкомпаний и хозяйственных обществ, более 50% акций которых в уставном капитале находится в государственной и муниципальной собственности.

«Больше президента в стране никто не работает, — отметил Нилов, — больше президента никто из государевых людей не может получать зарплаты». Как отмечает депутат в материалах к законопроекту, зарплата президента РФ составила в 2015 году порядка 340 тыс. рублей в месяц.

Согласно заключению комитета, принятие такого законопроекта является неактуальным, поскольку законом уже установлены меры, ограничивающие возможности роста доходов топ-менеджеров госкомпаний. «Установлена дополнительная ответственность руководителя за несоблюдение предельного соотношения его заработной платы, заработных плат заместителей руководителя и главного бухгалтера и зарплаты работников организации. Это нарушение включено в число оснований прекращения трудового договора с руководителем организации. Установлена также обязанность учредителей размещать информацию о среднемесячной заработной плате руководства компаний в интернете на официальных сайтах учредителя либо непосредственно на официальных сайтах этих организаций», — поясняется в официальном заключении профильного комитета.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 2 ноября.