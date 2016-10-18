Актау, Казахстан, 18 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Власти Мангистауской области Казахстана намерены найти замену российским яйцам. По словам руководителя Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области Бакытжана Бекмуратова, претензий по качеству к российской продукции нет, смущает цена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Как говорят поставщики, казахстанская продукция по качеству уступает российской. Но стоимость на российских птицефабриках, откуда в основном к нам поставляют яйцо, составляет 26 и 27 тенге (5,2−5,4 руб.) за штуку. А с учетом транспортировки выходит, что десяток яиц обходится уже в 280−290 тенге (56−58 руб.), — рассказал Бекмуратов в интервью порталу Lada.kz.

При этом Бекмуратов отметил, что в области зафиксирован рост стоимости яиц. Причиной стало повышение отпускной цены производителями.

«У нас три крупных оптовых поставщика, которые завозят куриное яйцо в регион. В основном это поставки фабрик Петропавловска и России. Если раньше наши оптовые поставщики закупали у них яйцо по 15−16 тенге (3−3,2 руб.) за штуку, сейчас по 20−22 тенге (4−4,4 руб). Наценка у наших поставщиков составляет не выше 15%. Еще надо учитывать транспортировку», — пояснил руководитель ведомства.

Он также отметил, что уже в ближайшем будущем производители планируют очередное повышение цен на яйца. Для урегулирования ситуации руководство Мангистауской области приняло решение найти замену российским яйцам на внутреннем рынке. Однако пока что у них это плохо получается.

«Есть Кустанайская фабрика, которая сегодня не хочет поставлять свою продукцию на казахстанский рынок из-за того, что они работают с Россией и Киргизией», — констатирует спикер.

Ситуация усугубляется также тем, что самая большая розничная сеть в области своих поставщиков яиц не имеет.

Напомним, в июле 2016 года Союз птицеводов Казахстана заявлял, что в высокой стоимости яиц виноваты посредники, которые значительно увеличивают цену.

«Посредники имеют маржу, которая доходит до 200%. Проведенный специалистами Союза птицеводов мониторинг по супермаркетам г. Астаны показал, что в среднем цена 1 лотка яиц (30 штук) доходит до 1000 тенге (более 188 рублей)», — отмечалось в сообщении союза.

Для исправления ситуации в Союзе птицеводов предложили ограничить надбавку на отпускную цену на продукцию птицеводческих предприятий 20−35 процентами.