Астана, 18 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. 174 краснокнижные дрофы-красотки, обитающие на территории Казахстана, в скором времени будут убиты арабскими шейхами. Соответствующее разрешение выдало правительство республики.

Дрофы-красотки. Гера. 1899

Согласно постановлению, четыре арабских шейха смогут насладиться соколиной охотой на краснокнижных дроф-красоток в период с 10 октября по 15 ноября.

Первый в списке шейх Халифа Бин Заед Аль Нахаян из Объединенных Арабских Эмиратов. Ему разрешили устроить охоту на 35 дроф-красоток на территории Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Южно-Казахстанской области и на 49 дроф-красоток на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Джамбульской, Кызыл-Ординской и Южно-Казахстанской областях.

Другому шейху из ОАЭ Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну выдано разрешение на уничтожение 21 дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области.

Вместе с ним будет охотиться Сеиф Бин Мухаммед Аль Нахаян, у которого есть разрешение на отлов 20 краснокнижных птиц.

Четвертый шейх Джасем Бин Хамад Бин Халиф Аль Тани из Катара получил право на отлов 12 дроф-красоток на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Джамбульской области и еще 37 птиц на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алма-Атинской и Джамбульской областях.

Следует отметить, что плата за убийство дрофы-красотки установлена в размере 260 месячных расчетных показателей — 551 460 тенге (110 292 рубля). При этом в постановлении правительства за подписью премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева дается особое распоряжение акимам (губернаторам) Алма-Атинской, Джамбульской, Кызыл-Ординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей оказать все необходимое содействие шейхам в проведении охоты.

Дрофа-красотка, известная также как вихляй или джек, занесена в Красную книгу как биологический вид, находящийся под угрозой исчезновения. Несмотря на это, правительство Казахстана ежегодно, начиная с 1994 года, разрешает арабским шейхам охотиться на дроф-красоток со своими соколами. В 2012 году было выдано разрешение на отлов 120 дроф-красоток, в 2013 году — 73, в 2014 году — 131, в 2015 году — 131 птицы. Примечательно, что из года в год разрешение выдается исключительно только этим четырем шейхам.

Кстати, о шейхах. Халифа Бин Заед Аль Нахаян является президентом ОАЭ и эмиром Абу-Даби. По данным журнала Forbes, состояние шейха составляет порядка 15 миллиардов долларов (930 млрд рублей), а состояние его семьи — 150 млрд долларов (9,3 трлн руб.) Кстати, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, названо в его честь.

Шейх Хамдан бен Заид аль Нахайяна также является членом правящей семьи Абу-Даби. Сеиф Бин Мухаммед Аль Нахаян является вице-президентом ОАЭ и приходится родным братом Халифу Бин Заеду Аль Нахаяну. Джасем Бин Хамад Бин Халиф Аль Тани является третьим по старшинству сыном эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Раньше был наследным принцем, однако впоследствии, поняв, что он непригоден для выполнения этой роли, отказался от статуса наследника в пользу младшего брата, действующего эмира Катара Тамима аль-Тани.

Отметим также, что шейхи в благодарность за выдачу разрешений на охоту регулярно выделяют спонсорскую и благотворительную помощь местным акиматам (мэриям). Кроме того, в Отрарском районе Южно-Казахстанской области за счет шейхов была построена специальная взлетно-посадочная полоса неподалеку от мест охоты. Она предназначена, чтобы доставлять шейхов и членов их свиты к месту охоты воздушным путем.

Каждый шейх прибывает не только вместе со своей свитой и персоналом, но также с собственными соколами-балобанами. Каждую убитую дрофу-красотку загружают в рефрижератор и доставляют в Дубай — к обеденному столу домочадцев шейха. Интерес к охоте на дроф-красоток у шейхов не случаен: бытует поверье, что мясо этих птиц омолаживает человеческий организм.