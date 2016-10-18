Москва, 18 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Центральный банк РФ всегда думает о кредитоспособности предприятия, которое берёт кредит. Об этом 18 октября в ходе юбилейного съезда «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

pixabay.com Пузыри

«ЦБ думает о кредитоспособности предприятия, которое берёт кредит. Если за год предприятие демонстрирует незначительные отчисления, то возникает вопрос — как оно работает и в состоянии ли оно вернуть кредит», — сказал Путин.

Он согласился с такими опасениями со стороны регулятора: «Честно говоря, я разделяю эти опасения: нужно быть повнимательнее и гарантировать нашу финансовую систему от пузырей, и чтобы ничего подобного ситуации в США в 2008 году не было. Озабоченность ЦБ по этому направлению я разделяю».

Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся бизнеса и его развития.