Москва, 18 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Заморозка индексации материнского капитала до 1 января 2020 года серьезно подорвет позитивные демографические тенденции в развитии России, которые наметились в последние годы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 октября замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя инициативу Минтруда о заморозке индексации маткапитала на три года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Это очень негативно скажется на демографическом развитии страны, потому что только-только мы добились того, что рождаемость превышает смертность, только-только начало расти население России, и эта мера серьезно ее подорвет», — отметил депутат.

По словам Емельянова, при изменении экономической политики можно было бы изыскать средства на индексацию маткапитала. «Понятно, что эта мера оправдывается дефицитом бюджета, и никто не хочет говорить о том, что, во-первых, и при нынешней бюджетной политике можно найти средства на индексацию материнского капитала, если изменить налоговую политику и ввести, скажем, налог на роскошь», — отметил он.

Для роста ассигнований на социальную сферу надо уйти от «неправильной экономической политики, поскольку высокая ключевая ставка, сжатие потребительского спроса ведет к экономическому спаду, уменьшению поступления налогов в бюджет и сокращению расходов», подчеркнул Емельянов.

«В целом нельзя не сказать, что эта мера очень порадует наших западных партнеров, потому что-то, что в России был демографический рост, их очень беспокоило, у них были совсем другие прогнозы для нашей страны — ну вот теперь правительство их порадовало», — отметил парламентарий. Для того, чтобы обеспечивать социально-демографические программы, необходимо добиться «более самостоятельной экономической и социальной политики», считает депутат.

При этом аргументы Минтруда, который мотивировал отказ от индексации маткапитала тем, что он «не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», Емельянов назвал аргументами от лукавого. «Мы понимаем глубинные причины этого процесса», — заключил он.

Минтруд предлагает приостановить индексацию материнского капитала до 1 января 2020 года «с учетом финансово-экономической ситуации в стране». Сейчас размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей, в 2016 году маткапитал не индексировался.