Орел, 18 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Верховный суд РФ оставил без изменений вынесенное ранее Орловским областным судом решение о признании местной организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской и о ее ликвидации. Апелляционная жалоба была рассмотрена сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Сегодня же решение вступает в законную силу.

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Иск о признании деятельности местной религиозной организации «Свидетели Иеговы «Орел» экстремистской, а также о ее ликвидации в суд направило управление Минюста РФ по Орловской области. Основанием для обращения в суд стали результаты проверки ФСБ: во время двух богослужений в поселке Кромы Орловской области правоохранители изъяли экстремистскую литературу.

Орловский областной суд поддержал требования Минюста и постановил: признать деятельность отделения секты экстремистской и запретить ее. Решение орловских судей было обжаловано в Верховном суде России.

Сегодня, 18 октября, Верховный суд признал решение областного суда законным и оставил его без изменения. Решение вступает в силу с 18 октября.

В феврале этого года суд в Белгородской области также вынес решение о признании экстремистской деятельности одной из местных общин «Свидетелей Иеговы» и о ликвидации организации, в июне решение было подтверждено Верховным судом РФ. Также деятельность секты запрещена в Таганроге (Ростовская область), Самаре, Абинске (Краснодарский край), в Москве.