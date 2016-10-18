Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Правление ОАО «РЖД» в ближайшее время рассмотрит возможность скидки в 25% на транзитные перевозки бензина, дизтоплива и мазута с НПЗ Белоруссии в российские порты Балтийского моря. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственный источник в РЖД.

ship-repair.ru Морской порт Санкт-Петербург

По словам источника, такое решение позволит переориентировать белорусский грузопоток нефтепродуктов с прибалтийских портов Клайпеда (Литва) и Вентспилс (Латвия). Предполагается, что скидка будет действовать до конца 2018 года. Издание допускает, что решение может быть не только экономическим (любой привлеченный объем высокорентабельных перевозок нефтепродуктов обеспечит РЖД дополнительные доходы), но и политическим. Как напоминает газета, планы по сокращению транзита через Прибалтику обсуждались в сентябре этого года на уровне спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова.

Между тем в Клайпедском порту убеждены, что в ближайшее время сокращения белорусских грузопотоков не произойдёт, поскольку направлять их через соседние порты России и Латвии дороже. «Поставка грузов в те российские порты, которые ближе к Белоруссии, стоит на 10−18 долларов за тонну дороже. Мы надеемся, что эти потоки, которые являются уже традиционными в Литве, сохранятся», — цитирует литовское издание Delfi гендиректора Клайпедского морского порта Арвидаса Вайткуса. По его словам, перевалка грузов через латвийский порт Рига также является менее выгодной для белорусской стороны.

По информации ИА REGNUM, в администрации президента РФ в настоящий момент прорабатывается ряд экономических мер, направленных на снижение транспортных и таможенных издержек для транзитных грузов на территории Российской Федерации.

Напомним, что доля белорусского грузопотока в общей структуре перевалки через литовский порт Клайпеда составляет порядка 35%. Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовская нефтепогрузочная компания Klaipėdos nafta объявила о своих планах инвестировать около 10 млн евро в расширение мощностей нефтяного терминала в Клайпеде специально под белорусские грузы. Для Латвии Белоруссия — второй по важности «транзитный» партнёр после России. По данным латвийской стороны, белорусские грузы составляют 10−12% от общего грузооборота.