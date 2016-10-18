Брянск, 18 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Брянской области разработало проект закона «О регулировании некоторых вопросов проведения публичных мероприятий на территории Брянской области». В нем, в частности, обозначены новые места, где митинги и пикеты запрещены, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Если закон будет принят, то протестовать нельзя будет в том числе около зданий, в которых заседают региональные и муниципальные власти.

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Проект закона разработан для того, чтобы все нормы и требования были собраны в одном документе. Сейчас проведение протестных акций в регионе регламентируется сразу четырьмя законами.

«Новый закон охватывает все аспекты проведения публичных акций: сроки и перечень ведомств, в которые подаются уведомления, места проведения мероприятий и места, где они запрещены, обязанности организаторов, нормы предельной заполняемости мест проведения акций и даже минимальное расстояние между участниками одиночных пикетов», — говорится в сообщении пресс-службы региональной думы.

Так, проведение митингов будет запрещено возле зданий, которые занимают органы государственной власти, около медицинских, образовательных, культурных и социальных учреждений. Исключение составляют только те объекты, возле которых находятся территории, отведенные для митингов. Также нельзя будет митинговать возле церквей, на территории стадионов и парков, около вокзалов и других транспортных объектов.

Кроме того, в законе определяется прядок подачи уведомления о планируемых митингах и пикетах. Здесь единственное нововведение: организаторы одиночных пикетов должны будут уведомлять органы власти о своих намерениях за два дня до акции.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время в Брянске участились митинги и пикеты. К примеру, 20 июня был проведен одиночный пикет против принятия законопроекта №953 369−6, согласно которому происходит декриминализация ряда статей Уголовного кодекса. Также летом прошли пикеты против «убийственной системы здравоохранения» в регионе. Уже осенью жители протестовали против бездействия властей в решении проблемы бездомных животных.