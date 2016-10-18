Баку, 18 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Компромисс по нагорно-карабахскому конфликту возможен, но на предоставление независимости региона власти Азербайджана никогда не пойдут. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Разумный компромисс возможен: обеспечение безопасности населения Нагорного Карабаха, их жизнедеятельности, самоуправления, осуществления различных инвестиционных проектов со стороны Азербайджана, — сказал глава государства. — И мирное взаимодействие между двумя народами при условии освобождения территорий за пределами Нагорно-Карабахской автономной области, вот так нам видится урегулирование конфликта».

При этом Алиев добавил, что официальный Баку никогда не согласится на предоставление Нагорному Карабаху независимости.

«Но может быть компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления нагорно-карабахского, — добавил азербайджанский лидер. — В будущем, если мы договоримся, это может быть автономная республика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 г. Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление по всей линии фронта. 5 апреля Баку и Ереван заявили о достижении соглашения о прекращении огня.