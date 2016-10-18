Питтсбург, США, 18 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене уступил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая 17 октября в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 3:4.

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В составе хозяев площадки отличились Фил Кессел, Мэтт Каллен и Тревор Дэйли. У «Эвеланш» отметился Габриэль Ландеског (дубль), Джером Игинла и Патрик Виркиох.

Отметим, что нападающий сборной России Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», очков в этом матче не набрал.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:4 ОТ.

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