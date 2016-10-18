Севастопольское ЗС проголосовало за прямые выборы губернатора
Севастополь, 18 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя в первом чтении утвердили поправки в устав города, которыми закреплены нормы прямых выборов губернатора Севастополя. Решение принято на заседании 18 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
За решение проголосовали единогласно 24 депутата. Второе чтение по закону о внесении поправок в устав города Севастополя должно состояться не менее чем через месяц после первого чтения.
«Закон города Севастополя об изменении в устав имеет основную цель — изменение способа выбора губернатора Севастополя. Прямые выборы — пример прямой демократии, когда жители принимают участие в судьбе родного города», — сказал заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Севастополя ранее уже дважды (1 марта и 19 июля 2016 года) были отклонены поправки в устав о прямых всенародных выборах губернатора. Оба раза законопроект поддержали 13 депутатов из 24, а для принятия изменений в Устав необходимо 16 голосов.
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Назначенный в июле временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников ранее уже заявил о готовности к прямым губернаторским выборам в случае, если будет принято соответствующее решение.
14 октября политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал членам фракции в законодательном органе проголосовать за поправки в закон в первом чтении.
«Между первым и вторым чтением по нашему Уставу должно пройти не менее месяца, за этот месяц необходимо провести консультации со всеми первичными организациями», — сказал секретарь отделения Борис Колесников.
Руководство регионального отделения партии намерено обратиться в Общественную палату Севастополя для проведения общественных слушаний по этому вопросу. «Ведь голосование во втором чтении будет напрямую зависеть от волеизъявления народа», — сказал Колесников.
В поддержку изменений в устав выступила фракция ЛДПР. «Я убежден, что изменения в уставе поспособствуют персонализации ответственности губернатора перед горожанами. Некий правовой пробел будет отрегулирован в самое ближайшее время. Партия ЛДПР примет в этом самое активное участие», — заявил депутат Илья Журавлев.
Ко второму чтению предстоит подготовить и принять два закона Севастополя. Первый законопроект — «О выборах губернатора», в котором должны быть прописаны процедуры выборов и отзыва высшего должностного лица. Необходимо также внести изменения в бюджет города, чтобы предусмотреть расходы на проведение выборов.