Севастополь, 18 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя в первом чтении утвердили поправки в устав города, которыми закреплены нормы прямых выборов губернатора Севастополя. Решение принято на заседании 18 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

За решение проголосовали единогласно 24 депутата. Второе чтение по закону о внесении поправок в устав города Севастополя должно состояться не менее чем через месяц после первого чтения.

«Закон города Севастополя об изменении в устав имеет основную цель — изменение способа выбора губернатора Севастополя. Прямые выборы — пример прямой демократии, когда жители принимают участие в судьбе родного города», — сказал заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Севастополя ранее уже дважды (1 марта и 19 июля 2016 года) были отклонены поправки в устав о прямых всенародных выборах губернатора. Оба раза законопроект поддержали 13 депутатов из 24, а для принятия изменений в Устав необходимо 16 голосов.

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Назначенный в июле временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников ранее уже заявил о готовности к прямым губернаторским выборам в случае, если будет принято соответствующее решение.

14 октября политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал членам фракции в законодательном органе проголосовать за поправки в закон в первом чтении.

«Между первым и вторым чтением по нашему Уставу должно пройти не менее месяца, за этот месяц необходимо провести консультации со всеми первичными организациями», — сказал секретарь отделения Борис Колесников.

Руководство регионального отделения партии намерено обратиться в Общественную палату Севастополя для проведения общественных слушаний по этому вопросу. «Ведь голосование во втором чтении будет напрямую зависеть от волеизъявления народа», — сказал Колесников.

В поддержку изменений в устав выступила фракция ЛДПР. «Я убежден, что изменения в уставе поспособствуют персонализации ответственности губернатора перед горожанами. Некий правовой пробел будет отрегулирован в самое ближайшее время. Партия ЛДПР примет в этом самое активное участие», — заявил депутат Илья Журавлев.

Ко второму чтению предстоит подготовить и принять два закона Севастополя. Первый законопроект — «О выборах губернатора», в котором должны быть прописаны процедуры выборов и отзыва высшего должностного лица. Необходимо также внести изменения в бюджет города, чтобы предусмотреть расходы на проведение выборов.