Абуджа, 18 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Абуджа намерена увеличить добычу черного золота до 2,2 млн баррелей в сутки, то есть на 22% до конца 2016 года, а также надеется на отмену форс-мажора на всех месторождениях углеводородов к началу следующего года. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву, пишет агентство Reuters.

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Также Нигерия планирует расширять свое присутствие на международном рынке. Так, по словам Качикву, до завершения этого года его страна заключит сделку по продаже нефти на сумму $15 млрд с Индией. В настоящее время финансовое положение Нигерии находится не в лучшем положении, и денежные резервы не так велики, как хотелось бы властям, заявил министр.

О своих планах по поводу наращивания производства нефти Нигерия объявила еще в июне этого года в преддверии 169-й сессии стран — членов ОПЕК. До конца текущего года планировалось увеличить добычу с 1,6 млн баррелей в сутки до 2,2−2,3 млн баррелей в сутки.

ИА REGNUM ранее передавало, что в конце сентября в Алжире в рамках Международного энергетического форума состоялись неформальные переговоры стран ОПЕК по поводу соглашения о заморозке. Министр энергетики РФ Александр Новак заранее объявил, что Россия готова к сделке, но для начала необходимо, чтобы члены ОПЕК смогли договориться между собой. В Алжире ОПЕК удалось прийти к соглашению по заморозке на уровне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Для таких стран, как Нигерия, Иран, Ливия, где сокращение производства нефти произошло по независящим от них причинам, предусмотрены квоты на добычу. По словам министра нефти Нигерии, договоренности о заморозке производства черного золота странами ОПЕК предполагают для Нигерии возможность добывать от 1,8 до 2,2 млн баррелей в сутки, и страна планирует воспользоваться этой возможностью. Кстати, Иран, как и после отмены санкций в январе этого года, тоже намерен повышать уровень производства в рамках, предусмотренных договоренностями с ОПЕК. Окончательные решения насчет соглашения по заморозке будут объявлены в конце ноября в Вене на заседании ОПЕК. До этого будут вестись переговоры.

Причем сама Нигерия изначально скептически относилась к инициативе ОПЕК по сокращению добычи нефти. Еще до алжирской встречи Качикву говорил, что с трудом верится в то, что члены Организации стран — экспортеров нефти станут сокращать производство нефти. И все же он не отменил того, что совместная работа нефтедобывающих государств, на долю которых приходится 70% всего мирового производства, может влиять на международный рынок.

Что касается особых условий, в частности для Нигерии, то под «независящими от нее причинами» понимается то, что на территории страны и ряде прилегающих государств Африки группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт террористическую деятельность на протяжении уже семи лет. За это время жертвами их деятельности стали около 20 тыс. человек, а более 2,5 млн людей вынуждены были покинуть свои дома.

Также в дельте Нигера продолжается начавшийся в 90-х годах конфликт между правительственными войсками Нигерии, наемниками нефтяных компаний и этническими группировками, которые систематически совершают нападения на нефтяные объекты. К примеру, в июне произошел взрыв на газопроводе госкомпании NPDC, располагающемся у города Варри. В этот же день нигерийские власти сообщили о нападении на другой трубопровод в районе дельты реки Нигер, но в этот раз не государственный, а принадлежащий итальянской компании ENI.

Чтобы прекратить теракты, власти Нигерии даже пошли на то, чтобы выплачивать боевикам деньги, передавало RT. В июле правительство решило отказаться от этой практики, в ответ на что последовала волна атак на нефтегазовые установки в дельте реки Нигер, а они — один из основных источников дохода для бюджета Нигерии. В начале августа сообщалось, что власти снова предложили боевикам выплачивать деньги в обмен на гарантию безопасности.

При этом на севере страны продолжается военная операция «по окончательному уничтожению» боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно последним сведениям, она становится все более ожесточенной. Так, в боях возле озера Чад на 14 сентября погибло пятеро военных и 30 боевиков, но террористы продолжают удерживать позиции в данном районе.

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В конце августа боевики одной из многочисленных группировок «Мстители дельты Нигера» заявили о прекращении огня и возобновлении переговоров с правительством Нигерии. Но 14 сентября, как передавало ИА REGNUM, хрупкое перемирие в дельте Нигера оказалось под угрозой после смерти Томаса Экмепуполо, отца лидера NDLF. В его смерти боевики обвинили военных и поклялись отомстить за смерть Экмепуполо. Позже по время спецоперации в дельте реки Нигер группировки захватили в заложники 14 нефтяников. Какая именно террористическая организация была причастна к этому, неизвестно, военные считают ответственными «Фронт освобождения дельты Нигера» (NDLF). 19 сентября военным все же удалось освободить нефтяников.