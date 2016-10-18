Бишкек, 18 октября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. С начала октября 2016 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России не дали разрешение на ввоз в Новосибирскую область свыше 70 тонн подкарантинной продукции из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

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По имеющейся информации, среди попавших под запрет продуктов более 24,8 тонны принадлежали поставщикам из Киргизии, около 28,9 тонны — из Казахстана и 20 тонн — из Узбекистана.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были свежие огурцы, морковь, яблоки, хурма, гранаты, груши, лимоны, сливы, тыквы острый перец, орехи в ассортименте, а также зерно продовольственной пшеницы, сушеные корни солодки и травы гармалы перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо с недействительными сертификатами. Грузы возвращены отправителям», — уточнили в ведомстве

Отметим, что в августе 2016 года Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщало о том, что казахская сторона запретила ввозить на свою территорию свыше 300 тонн киргизстанской сельхозпродукции, поскольку она была поражена томатной молью, золотистой картофельной нематодой, плодожоркой и червецом Комстока. В свою очередь Министерство сельского хозяйства Киргизии заявило о том, что поступая подобным образом, госорганы Казахстана нарушают договоренности, заключенные в рамках Евразийского экономического союза.