Москва, 18 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Экс-глава администрации президента, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов уверен, что Карл Маннергейм достоин увековечивания в России как «русский генерал». Всех, кто выступал против появления памятной доски Маннергейму на доме в центре Петербурга, Иванов причислил к маргиналам, заодно высказав недовольство российским народом. Этими мыслями чиновник поделился в интервью газете «Комсомольская правда».

«Фальсификация»? Торжественное открытие мемориальной доски Маннергейму. Официальная публикация на сайте Кремля. Скрин-шот

Напомним, Сергей Иванов, в бытность главой президентской администрации, вместе с министром культуры Владимиром Мединским и вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым, а также экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым, присутствовал на открытии доски на Захарьевской улице Петербурга 16 июня 2016 года и выступил с речью. В августе Иванов покинул пост главы АП.

По мнению Иванова, многомесячные общественные протесты против установки доски Маннергейму были вызваны «незнанием истории» и достойным порицания «упрямством» граждан.

«У нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо, даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор», — сокрушается высокопоставленный чиновник в интервью «КП».

Он пытается уверить в том, что «против установления памятного знака Маннергейму протестовала очень узкая, маргинальная часть населения, представленная такой незарегистрированной партией, как «Другая Россия».

В связи с этим ИА REGNUM напоминает, что против доски, помимо «лимоновцев», выступали депутаты представительных органов власти разного уровня от партий «Справедливая Россия» и КПРФ, активисты левых, патриотических, молодежных и ветеранских движений, историки, профессионально занимавшиеся изучением деятельности Маннергейма, члены Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, возмущенные бесцеремонным попранием городских законов, и другие общественные деятели. В настоящее время идет судебный процесс по иску блокадницы с требованием официально ликвидировать памятник гитлеровскому союзнику Маннергейму.

Однако Сергей Иванов продолжает настаивать, что деятельность Маннергейма до революции 1917 года нуждается в увековечивании, несмотря на его «заслуги» в отношении советских людей в период советско-финляндской и Второй Мировой войны.

«Главная фальсификация в том (даже некоторые СМИ ее допускали), что доску установили финскому маршалу Маннергейму. Вранье полное! Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Нельзя отрицать, что Маннергейм очень много сделал для Российской империи», — заявляет Сергей Иванов, напоминая о дореволюционных российских наградах Маннергейма и прямо намекая, что неплохо было бы увековечить имя соавтора варварской блокады Ленинграда, уроженцем которого является сам Иванов, в Георгиевском зале московского Кремля.

Иванов также утверждает, что Карл Маннергейм «принес очень много пользы, в том числе выполняя ответственные разведывательные задания по линии Главного разведывательного управления Генштаба Российской империи», и заявляет, впрочем, не приводя никаких фактических доказательств, что Маннергейм «был советским военным пенсионером».

Напомним, что после установки доски Маннергейму власти Петербурга отрицали какую-либо свою ответственность за установку доски, а прокуратура города признала, что при ее появлении не были соблюдены нормы городского закона о мемориальных досках. Глава Минкультуры Владимир Мединский, напротив, подчеркивал в интервью СМИ, что Маннергейм заслуживает почитания в России. Позже стало известно, что доска принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которое возглавляет Мединский, и именно РВИО было инициатором ее установки.

Поздно вечером 13 октября доску без привлечения внимания демонтировали со стены дома по Захарьевской улице и отвезли в г. Пушкин, где на следующее утро установили во дворе Ратной палаты ГМЗ «Царское Село». В этом историческом здании размещен Музей Первой Мировой войны. Доска будет доступна для обозрения посетителей только в летнее время. Руководство ГМЗ утверждает, что на получение и размещение доски, принятой в дар от РВИО, есть все необходимые документы.

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга на 15 ноября назначено рассмотрение по существу иска блокадницы Флоры Геращенко, которая требует от комитета по культуре Санкт-Петербурга издать официальный документ о демонтаже доски, юридически подтверждающий незаконность ее появления и исключающий возвращение доски на улицы Петербурга. Одновременно адвокат блокадницы Илья Ремесло сообщил, что установка доски в ГМЗ «Царское Село» также может быть оспорена в суде.