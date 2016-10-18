Хабаровск, 18 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. 100 жителей Хабаровского края стали законными обладателями «дальневосточного гектара», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. Востребованными стали земли не только в пилотном Амурском районе, но в Советско-Гаванском, и в Вяземском.

provincial.md Земля

«Всего с начала действия федерального закона к нам поступило 466 заявок на выделение «дальневосточного гектара». Сейчас, по нашим данным, наибольший интерес вызывают участки в районе имени Лазо. По этим землям делается каждый третий запрос. Вызывают интерес участки в Бикинском, Хабаровском и Комсомольском районах», — рассказал начальник отдела по урегулированию земельных отношений и взаимодействию с органами управления министерства инвестиционной и имущественной политики края Андрей Примак.

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Между тем, краевое ИА «Амурмедиа», проводящее онлайн-опрос своих читателей, выяснило, что лишь 45% респондентов или 118 человек, хотели бы взять бесплатный гектар. 33%, или 87 человек, ответили, что гектар на Дальнем Востоке им без надобности. 6% опрошенных осторожничают: они ответили, что готовы взять землю, но лишь в том случае, если программа окажется успешной. Пока же эти люди занимают выжидательную позицию.

Под строительство частного дома гектары хотят получить 7% опрошенных. Только 5% респондентов сообщили о твердой решимости взять землю. Есть и такие, кто намерен объединить гектары для создания бизнеса.

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Напомним, сейчас взять бесплатный надел земли на Дальнем Востоке могут только жители региона. Но уже с 1 февраля 2017 года стать владельцами дальневосточных гектаров смогут все жители Российской Федерации. Реализацию федерального закона на местах сильно осложняет ведомственная принадлежность наиболее востребованных земель. В частности, многие земли, на которые готовы прийти как частные лица, так и малый и средний бизнес, находятся в ведении военных, либо в федеральном Лесном фонде. При этом, очень часто эти земельные участки десятилетиями фактически не используются.