Москва, 18 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Москве после закрытия метро произошло задымление на Калужско-Рижской линии, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По данным ведомства, в 2:48 мск 18 октября на перегоне между станциями «Калужская» и «Беляево» произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля. Кабель не загорелся, задымление вскоре рассеялось.

Ранее СМИ сообщали, что после закрытия метро работники подземки услышали в тоннеле хлопок и увидели дым. Пострадавших нет.