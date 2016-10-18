Москва, 18 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. За период с 15 сентября по 15 октября 26 производителей изменили стоимость новых легковых автомобилей, официально представленных на рынке России. Большая часть изменений произошла в сторону удорожания продукции, сообщает агентство «Автостат».

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В частности, возросла стоимость BMW серии 4 купе, а также ряда комплектаций Gran Coupe серии 4. В целом изменения составили от 1,2 до 4,9%. Купе Mercedes-AMG GLЕ 43 вырос в цене на 0,7%, стоимость Mazda6 выросла на 0,1 — 2,3%.

Кроме того, увеличились цены на седаны i40, универсалы i40 и кроссоверы Creta от Hyundai, рост стоимости составил от 0,9 до 1,6%. Подорожали кроссоверы Lexus NX, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Cadillac SRX.

Не остался в стороне и АвтоВАЗ: цена внедорожника LADA 4×4 Urban выросла на 0,1%. Топовые комплектации Luxe и Luxe/Multimedia седана Vesta подорожали на 3,3 — 3,5%.