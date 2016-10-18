Хайкоу, Китай, 18 октября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В связи с тайфуном «Сарика», обрушившимся на китайский остров Хайнань, отменены около 250 авиарейсов, сообщает 18 октября Life.ru.

NASA Тайфун

Кроме того, разгул стихии стал причиной временной отмены паромного сообщения с островом. Отмечается, что скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 155 км/час.

Ранее власти Китая объявили предупреждение в связи с приближением тайфуна к южной провинции Хайнань. В частности, специалисты прогнозируют волны высотой до 12 м, сообщало агенство «Синьхуа».

К провинции Гуандуан приближается тайфун «Хайма», ожидается, что он достигнет региона к 20 октября. Жителям районов, которые могут оказаться под ударом стихии, рекомендовано сделать запасы продовольствия на 1−3 дня.