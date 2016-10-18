Вашингтон, 18 октября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Государственный департамент США считает, что восьмичасовое перемирие в Алеппо, объявленное Генштабом России в качестве «гуманитарной паузы», — это «слишком мало», сообщает Associated Press 18 октября.

Letemps.ch Разрушенный Алеппо

Представитель Госдепа США Марк Тонер заявил журналистам, что перемирие в Алеппо — это «хорошая новость». Однако заявленные восемь часов прекращения огня — «это слишком мало, слишком поздно!»

«Люди Алеппо подвергаются постоянным обстрелам и воздушным ударам», — напомнил Тонер журналистам.

По его словам, главной целью России является «взятие города измором» и «вытеснить оппозицию и гражданских лиц, которые уже провели (в Алеппо — прим. ИА REGNUM) много времени».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской объявил, что с 20 октября в Алеппо будет действовать гуманитарная пауза. Российское командование предлагает лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам с восьми часов утра 20 октября беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по дороге Кастелло и в районе рынка Сук-эль-Хай. Для пропуска мирных жителей будут открыты еще шесть коридоров.