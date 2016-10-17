Вашингтон, 18 октября, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Интернет-ресурс WikiLeaks опубликовал очередную порцию конфиденциальных писем главы избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты.

andina.com.pe Интернет-ресурс WikiLeaks

Как сообщается в микроблоге WikiLeaks в Twitter, данная публикация стала уже десятой по счёту. На данный момент на портале опубликовано более 15 тысяч писем.

Напомним, публикацию электронной переписки Джона Подесты WikiLeaks начал 8 октября. В уже опубликованных письмах речь идёт, в частности, о ядерной энергетике, пожертвованиях в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых, интересах Турции в Сирии и её роли в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обсуждается тактика предвыборной кампании и бывшие сексуальные похождения Билла Клинтона.

После появления первых публикаций в предвыборном штабе Хиллари Клинтон заявили, что не подтверждают подлинность обнародованных документов. Однако позднее Джон Подеста выступил с обвинениями в адрес России, объявив её участницей операции по взлому его электронной почты.