Донецк, 18 октября, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Убийство одного из командующих армии Донецкой Народной Республики Арсена Павлова было организовано Службой безопасности Украины. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

dnr-online.ru Александр Захарченко

«На сегодняшний день могу сказать следующее, что эта операция была разработана Службой безопасности Украины. Я бы сказал, что это терроризм государственного масштаба», — сказал Захарченко.

Он отметил, что о конкретных исполнителях убийства на данный момент говорить рано, однако по окончании расследования вся информация будет обнародована.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД ДНР сообщили, что химический состав взрывчатого вещества и конструкция взрывного устройства, фрагменты которого были обнаружены на месте убийства Арсена Павлова, оказались идентичны тем, что были обнаружены ранее при попытке покушения на Александра Захарченко.

Напомним, командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник.